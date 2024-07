Plus Neuwied

Ein Rückkehrer und zwei Vertragsverlängerungen: Torjäger Jamieson kehrt zum EHC Neuwied zurück

Von René Weiss

Den Satz „ich fühle mich in Neuwied inzwischen zu Hause“ hört man von vielen Spielern des EHC, die ihre sportliche Heimat schätzen und lieben gelernt haben. Björn Asbach fühlt sich bei den Bären nicht nur zu Hause, er ist es auch. „In meiner Heimatstadt in einem Team mit diesem fantastischen Gefüge und in einem Verein mit diesem wahnsinnigen Zusammenhalt spielen zu können, ist etwas Besonderes“, sagt der 24-Jährige.