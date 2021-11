Für den EHC Neuwied „Die Bären 2016“ verlief das vierte Eishockey-Spielwochenende der Saison 2021/2022 äußerst erfolgreich. Sowohl am Freitagabend beim EHC Troisdorf (9:1), als auch am Sonntagabend im Neuwieder Ice House gegen die Ratinger Ice Aliens (7:5) gewannen die Schützlinge von Neuwieds Trainer Leos Sulak ihre beiden Spiele in der Qualifikationsrunde zur Regionalliga West.