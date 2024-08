Plus Neuwied

EHC Neuwied startet beim Meister in Lüttich: Final-Neuauflage zum Saisonauftakt

Von René Weiss

30. März 2024: Der EHC Neuwied verliert in Lüttich nach Verlängerung das fünfte, entscheidende Finale um die Meisterschaft in der Eishockey-BeNeLeague. 28. September 2024: Fast auf den Tag genau ein halbes Jahr später eröffnen die Bären die neue Saison an gleicher Stelle an der Maas.