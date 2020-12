Herford

Der EHC Neuwied ist noch einen Sieg vom Finale der Eishockey-Regionalliga West entfernt. Nach dem bereits am Freitagabend in eigener Halle verdienten 4:2-Sieg über den Herforder EV setzten die Neuwieder nun in Herford ein noch größeres Ausrufezeichen. Mit 5:1 (2:0, 3:0, 0:1) behielt der EHC in Ostwestfalen die Oberhand und erspielte sich für den dritten Vergleich am Freitag – dann wieder auf eigenem Eis – bereits den ersten Matchball.