Am Donnerstagvormittag traf die frohe Kunde aus dem Neuwieder Kreisordnungsamt bei Uli Günster, dem Vorsitzenden des EHC Neuwied „Die Bären“ 2016, ein: Ja, die Neuwieder Eishockeyspieler dürfen am Sonntagabend ab 20 Uhr in eigener Halle vor Zuschauern gegen die Eisadler Dortmund spielen.