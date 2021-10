EHC beendet Auftaktwochenende mit drei Punkten

Strömt das Neuwieder Eishockeypublikum auch nach anderthalbjähriger Auszeit unverändert zahlreich ins Ice House oder entfaltet die Corona-Pandemie mit ihren Begleiterscheidungen eine hemmende Wirkung? Diese Frage stellten sich die Macher des EHC Neuwied „Die Bären“ 2016 vor dem ersten Saisonspiel am Freitagabend gegen den EHC Troisdorf. Die Antwort fiel eindeutig aus: Die Deichstadt sehnt sich nach Eishockey, was eine Zuschauerzahl von 917 Besuchern deutlich belegt. „Ich hätte vor der Partie mit 600 bis 700 Fans gerechnet. Dass es auf Anhieb mehr als 900 waren, hat mich positiv überrascht, zumal Troisdorf nicht zu den Topgegnern zählt. Dieser Zuspruch zeigt uns, dass die Wertigkeit des Eishockey in unserer Stadt als Traditionsstandort geschätzt wird. Die Fans honorieren ehrliche, anständige Arbeit und gewachsene Strukturen“, genoss der Bären-Manager Carsten Billigmann den Blick auf die vollen Ränge.