EGDL-Coach Gosdeck setzt auf neues Duo – Zum Start der BeNe-League gastieren Rockets in Mechelen und in Neuwied

Alle Uhren stehen wieder bei Null: Nach dem Aus in der Vorschlussrunde der BeNe-Pokalrunde und der folgenden rund dreiwöchigen Pause geht es für die Puckjäger der EG Diez-Limburg am Freitagabend ab 21 Uhr zum Auftakt der Meisterschaft in der BeNe-League bei den Golden Sharks im belgischen Mechelen weiter. Am zweiten Weihnachtsfeiertag führt der Spielplan die Rockets dann zum stets brisanten Nachbarschafts-Duell zu den Neuwieder Bären. Das prestigeträchtige Rheinland-Derby im IceHouse beginnt um 20 Uhr