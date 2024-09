Plus Diez EGDL startet mit neuen Importspielern: Rockets empfangen Freitag den HYC Herentals zum ersten Saisonspiel i Der Finne Sami Tamminen (blau-rotes Trikot) ist einer von drei neuen Importspielern der EG Diez-Limburg. Foto: Andreas Hergenhahn Der Inhalt ist der gleiche, der Name allerdings neu: Aus der Eishockey-BeNe-League wurde im Sommer die Central European Hockey League (CEHL). Unverändert bleiben jedoch Modus und Zusammensetzung der Mannschaften. Die EG Diez-Limburg misst sich ab Freitag mit sieben Mannschaften aus Belgien und den Niederlanden sowie dem EHC Neuwied im CEHL-Cup. In der zweiten Saisonhälfte folgt dann der Meisterschaftswettbewerb. Lesezeit: 1 Minute

Nach einem Testspielmarathon mit drei Partien am vergangenen Wochenende gegen die klassentieferen Regionalligisten Eisadler Dortmund (11:5) und Realstars Bergisch Gladbach (4:2) sowie den Bayernligisten Mighty Dogs Schweinfurt (3:1) hat die neu formierte Mannschaft des erfahrenen Trainers Uli Egen am Freitagabend ab 20 Uhr in der Eissporthalle am Heckenweg ihr erstes ...