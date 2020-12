Die Bären wollen ihren Fans das Finale schenken

Neuwied

Rund 280 Kilometer liegen zwischen Neuwied und Herford. Wenn die Bären bei den Drachen Eishockey spielen, ist damit ihre weiteste Auswärtsfahrt der Saison verbunden. Zudem macht die Vielzahl von Baustellen auf der Autobahn gen Ostwestfalen diese Ochsentour wahrlich nicht vergnügungssteuerpflichtig. „Noch einmal will ich in dieser Saison nicht hier hochfahren müssen“, sagte Manager Carsten Billigmann, als sich der Neuwieder Tross nach dem 5:1-Sieg beim amtierenden Meister der Eishockey-Regionalliga West auf dem Heimweg befand. Wegen der beschwerlichen Strecke – viel mehr aber noch, weil der EHC schon am Freitagabend (20 Uhr) im heimischen Icehouse zum ersten Mal seit der Neugründung des Vereins im Sommer 2016 den Einzug ins Endspiel perfekt machen kann.