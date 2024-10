Plus Neuwied Derby gegen Diez-Limburg steht an: Bären befinden sich noch auf der Suche nach Konstanz Von René Weiss i Sieben Spiele absolvierten der EHC (rechts: Maksim Anton) und die EGDL in der Saison 2023/24 gegeneinander. Sechsmal setzten sich die Rockets durch, das einzige Duell um einen Titel ging im Rheinland-Pfalz-Pokal jedoch an die Bären. Foto: René Weiss Manchmal reichen Zahlen, um den Charakter und die Bedeutung eines Spiels zu verdeutlichen. 7681 Zuschauer besuchten in der Saison 2023/24 das durch den belgisch-niederländischen Spielbetrieb sowie den Rheinland-Pfalz-Pokal üppige Programm von sieben Vergleichen zwischen dem EHC Neuwied und der EG Diez-Limburg. Lesezeit: 2 Minuten

Nicht weniger als 516 Strafminuten gab es dabei in den Aufeinandertreffen zwischen den beiden Erzrivalen. Am Freitagabend geht das brisanteste Duell im Central European Hockey League Cup in seine nächste Auflage. Ab 20 Uhr sind die Bären am Diezer Heckenweg zu Gast, wo sie im Frühjahr den Rheinland-Pfalz-Pokal in Empfang ...