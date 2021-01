Carsten Billigmann: Bei Geisterspielen spielt unser Team für lau – EHC Neuwied verliert Oberliga nicht aus dem Blick

Neuwied

Auch zu Beginn des Jahres 2021 tappen die Mannschaften der Eishockey-Regionalliga West weiterhin im Dunkeln, was einen Spielbetrieb in der Saison 2020/21 angeht. Die Zeit wird knapp, aber der Eishockeyverband Nordrhein-Westfalen hat noch keine Klarheit geschaffen. „Durch eine Anpassung der Spielmodi besteht für die Senioren-Ligen auch weiterhin die Möglichkeit, zumindest einen minimalen Spielbetrieb durchzuführen. Ebenso planen wir, den Spielbetrieb in allen Nachwuchsligen wieder aufzunehmen. Die Planungen hierfür sind bereits angelaufen“, heißt es seit dem 1. Dezember auf der Verbands-Homepage. Neuigkeiten seitdem? Fehlanzeige. Das bedeutet für die Vereine große Planungsschwierigkeiten, wie Carsten Billigmann, Manager des EHC Neuwied, im Interview verdeutlicht.