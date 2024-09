Bergisch-Gladbach sagt Partie ab: EGDL testet am Wochenende nur einmal

Notgedrungen hat sich der für dieses Wochenende vorgesehene Testspiel-Fahrplan der EG Diez-Limburg reduziert. Der für Sonntag geplante Vergleich in Bergisch-Gladbach wurde von den Gastgeber abgesagt. Die in der NRW-Liga beheimateten „Realstars“ haben mit der Aufbereitung des Eises zu kämpfen und verfügen somit derzeit noch nicht über eine Spielstätte.

Trotz aller Bemühungen ist es den Verantwortlichen der Rockets bis Freitagmittag nicht gelungen, einen neuen Gegner für Sonntag zu finden. Daher bleibt es zunächst bei einer Partie am Samstag, wenn due EGDL ab 16 Uhr im Rahmen der dortigen Saisoneröffnungsfeier bei den Zweibrücken „Hornets“ antritt. Weiter geht es dann für das vom früheren Nationalspieler Uli Egen trainierte Team am Samstag, 21. September, 20 Uhr, im Eissportzentrum am Heckenweg gegen gegen Bergisch-Gladbach, ehe die Generalprobe vor dem Start der Pokalrunde am 22. September, 20 Uhr, in Schweinfurt steigt. red