Bei den Bären entspannt sich die Personalsituation

Die Datei, die Manfred Lang am Sonntagabend an die Vereine aus der Eishockey-Regionalliga West verschickte und die den Spielplan für am Wochenende beginnende Hauptrunde beinhaltete, besaß zwar den Zusatz „final“, aber so „final“ waren die Partien, die zu Wochenbeginn kursierten dann doch noch nicht. Bei Carsten Billigmann, dem Manager des EHC Neuwied „Die Bären“ 2016, trudelten nicht weniger als vier Nachrichten von Gegnern ein, dass die vorgesehenen Termine aufgrund fehlender Eiszeiten nicht eingehalten werden können.