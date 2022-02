Der EHC Neuwied hat in der Eishockey-Regionalliga West ein Spielwochenende mit einer souverän gelösten Pflichtaufgabe am Freitagabend beim Neusser EV (10:2-Sieg) und einer ebenso knappen wie unnötigen 2:3-Niederlage nach Verlängerung bei der Kür am Sonntagabend gegen den Meisterschaftsfavoriten EV Duisburg im Ice House absolviert.