Plus Neuwied Bären eröffnen Saison mit Final-Neuauflage in Lüttich – Heimspiel für Neuwied am Sonntag Von René Weiss i Janeck Sperling erzielte bei der Neuwieder 8:0-Generalprobe gegen Tornado Luxemburg am vergangenen Sonntag drei Tore für die Bären. Foto: René Weiss Mit einem Auswärtsspiel in Lüttich am Samstag eröffnet der EHC Neuwied die neue Saison. Bereits einen Tag später steht eine Heimpartie an. Lesezeit: 2 Minuten

Leos Sulak hat in seiner langen Trainerlaufbahn einen reichen Erfahrungsschatz angesammelt. In zwei Saisons in Folge profitierte davon auch der EHC Neuwied. In der Runde 2022/23 führte der 68-Jährige die Bären zur Regionalliga-Meisterschaft, ein Jahr später sensationell ins Finale der BeNe League gegen die Lüttich Bulldogs. „Natürlich hatten wir auf ...