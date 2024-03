Plus Diez Auftaktsieg im Halbfinale: Nico Lehtonen ist gegen Bulldogs Lüttich der gefeierte Mann der EG Diez-Limburg Von Stefan Nink i EGDL-Keeper Markus Ekholm Rosén behält hier die Nerven beim Penalty des vor ihm auftauchenden Lüttichers Andy Kolodziejczyk. Foto: Andreas Hergenhahn Niko Lehtonen war am Sonntagabend im 1. Play-off-Halbfinale der BeNe-League beim 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)-Erfolg der EG Diez-Limburg gegen die Bulldogs aus Lüttich der umjubelte Matchwinner. Während der regulären Spielzeit setzte der Angreifer zwei Treffer und sorgte zudem im Penaltyschießen für die Serienführung der Rockets. Lesezeit: 2 Minuten

Weiter geht's bereits am Dienstagabend ab 20 Uhr in Lüttich, wo nach dem diskutablen Beschluss der Ligenleitung eine Entscheidung über den Finalisten fallen soll. Ab 20.30 Uhr stehen sich in der zweiten Vorschlussrunde UltimAir Hijs Hokij Den Haag und die Neuwieder Bären im regulären dritten Vergleich gegenüber, nachdem die Deichstädter ...