Plus Bad Kreuznach

Zwei unterschiedliche Spiele: Ü35 des VfL Bad Kreuznach avanciert zum Seriensieger

Von Tina Paare

i Auch bei der Ü35 beweist Stephan Beck (am Ball) sein Können. Beobachtet von seinen Teamkameraden auf der Bank und Coach Goswin Stumm (ganz rechts) dribbelt der VfLer einen Landauer Gegenspieler aus. Foto: Klaus Castor

In Rheinland-Pfalz sind sie eine Klasse für sich, die Ü35-Basketballer des VfL Bad Kreuznach. In der heimischen MaLuKi-Halle gingen sie das Unternehmen Titelverteidigung ebenso motiviert wie fokussiert an und sicherten sich zum vierten Mal in Folge die Landesmeisterschaft.