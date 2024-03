Plus Nieder-Olm

Zum vierten Mal dreistellig: Kapitän de Oliveira führt Luchse zum nächsten Sieg

Von Tina Paare

Lesezeit: 1 Minute

Es läuft bei den Basketballern des VfL Bad Kreuznach. Im Nachholspiel bei der DJK Nieder-Olm II landeten sie nicht nur ihren sechsten Sieg in Folge, der Landesliga-Spitzenreiter punktete auch zum vierten Mal in dieser Saison dreistellig. 102:58 (54:39) hieß es am Ende für die Mannschaft von Kenan Jasarevic, der mit dem Auftritt seines Team zufrieden war.