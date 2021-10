Zweites Spiel für die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach, und zum zweiten Mal treten sie zu Hause an. Allerdings fühlen sie sich ähnlich wie zum Saisonstart, denn der BBV Landau, der am heutigen Samstag um 16 Uhr in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule aufläuft, ist ein unbeschriebenes Blatt.