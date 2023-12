Plus Las Vegas Weihnachten in Las Vegas: Bei Klärs gibt es an Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen Draußen blinkt alles. Vegas, Baby! Drinnen gibt es Kartoffelsalat mit Würstchen. Zumindest ein Teil des Weihnachtsessens an Heiligabend bei den vier Klärs wird typisch deutsch sein. Es wird ihr erstes Weihnachtsfest in Las Vegas. Direkt nach der vergangenen Saison zog es Paul Klär, den Trainer des Basketball-Oberligisten TuS Treis-Karden, und seine Familie aus dem überschaubaren Eifelörtchen Üdersdorf in die Wüste Nevadas. Von Mirko Bernd

In eine Stadt, von der Klär sagt: „Es ist ein Spielplatz für Erwachsene, die Amerikaner denken einfach größer.“ Auch oder gerade an Weihnachten. Spürbar ist das praktisch überall in Las Vegas. Auch in Summerlin, einem Randbezirk von Las Vegas. Hier steht das Einfamilienhaus, in dem Paul Klär, seine Frau Joana ...