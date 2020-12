Koblenz

Am Samstag (16.30 Uhr) tritt die neu zusammengestellte Mannschaft der EPG Baskets Koblenz erstmals zu einem Testvergleich in eigener Halle an. Auf der Koblenzer Karthause erwartet der Aufsteiger in die 2. Bundesliga ProB Süd den Traditionsverein Dragons Rhöndorf, der mittlerweile in der Regionalliga West beheimatet ist.