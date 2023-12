Plus Montabaur Vierter Sieg in Folge: BBC Montabaur springt auf Platz zwei Die Basketballer des BBC Montabaur setzten sich bei der BSG Rübenach/Urbar II mit 71:59 (37:28) durch und sicherten sich so den vierten Sieg in Folge. Durch die Niederlage des BBC Horchheim II beim BBC Linz schoben sich die Kreisstädter vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga Koblenz vor.

Die Westerwälder setzten sich zunächst zwar etwas ab, die BSG kam aber wieder heran. So ging es nur mit 18:15 für die Gäste in die erste Viertelpause. Im zweiten Viertel spielte Montabaur sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung aggressiver und erarbeitete sich durch viele Ballgewinne einfache Körbe. Zur ...