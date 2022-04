Der Titel in der Landesliga ist vergeben: Die Basketballerinnen des ASC Theresianum Mainz III holten durch den 79:49 (30:27)-Sieg über den VfL Bad Kreuznach den letzten noch fehlenden Punkt und machten die Meisterschaft perfekt. Doch große Feierstimmung herrschte nicht in Mainz. „Wir haben den Spielerinnen nach der Partie zur Meisterschaft gratuliert, aber das war denen gar nicht so bewusst“, wunderte sich Rebecca Lunkenheimer, die Bad Kreuznacher Teamsprecherin.