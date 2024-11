Plus Bad Kreuznach

VfL Bad Kreuznach: Stresstest für die Heimstärke

Von Tina Paare

i Auszeit-Ansprache: Konstantin Schiller (von links), Marvin Helmes-Stumpf und Andrii Shchepkin sowie die Spieler auf der Bank hören genau hin, was VfL-Trainer Kenan Jasarevic (kniend) zu sagen hat. Foto: Klaus Castor

Die Heimbilanz ist makellos: In der MaLuKi-Halle gaben die Basketballer des VfL Bad Kreuznach in der Oberliga noch keine Punkte ab. Am Samstag wird die Heimstärke allerdings einer intensiven Prüfung unterzogen. Um 20 Uhr geht es gegen den 1. FC Kaiserslautern, der in der Tabelle direkt vor den Luchsen steht und mit dem sie im Erfolgsfall nach Punkten gleichziehen könnten.