Plus Koblenz Van den Berg setzt vor allem auf Mentalität – Was bei den Koblenz Guardians alles besser werden soll Von Sven Sabock i Neue Saison mit klaren Anweisungen: Guardians-Trainer Marco van den Berg. Foto: Wolfgang Heil Mehr Teamgeist, mehr Hingabe: Die EPG Koblenz Guardians gehen mit umformiertem Team in die neue Saison der Basketball-Bundesliga Pro A – und Trainer Marco van den Berg hat vor der ersten Partie gegen Bochum klare Vorstellungen. Lesezeit: 5 Minuten

Die Koblenzer Basketballer haben sich vor der anstehenden Saison in der 2. Bundesliga Pro A neu aufgestellt. Aus den Baskets sind die Guardians, also die Wächter, geworden. Doch neben dem Marketing-Effekt soll auch auf dem Feld vieles anders und natürlich besser werden. Nachdem die Koblenzer am Ende der Premieren-Saison zittern ...