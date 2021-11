TuS Treis-Karden begrüßt die „Übermannschaft“ MJC Trier

Mit drei Siegen und drei Niederlagen belegt der TuS Treis-Karden in der Basketball-Oberliga den sechsten Tabellenplatz. Alle Mannschaften in der Spielklasse haben bisher mindestens einmal verloren – bis auf MJC Trier. Der Tabellenführer hat alle sechs Partien gewonnen, im Schnitt mit rund 30 Punkten Differenz. Noch keine Mannschaft hat es geschafft, gegen MJC Trier 60 Punkte oder mehr zu machen. Die Trierer sind die Übermannschaft in der Oberliga sowie der klare Meisterschaftsfavorit – und am Sonntag (17.30 Uhr) in Treis-Karden zu Gast.