Trier

Der TuS Treis-Karden hat im Kampf um Platz zwei in der Basketball-Oberliga hinter Meister DJK Nieder-Olm einen ziemlichen Rückschlag erlitten: Nach dem 72:92 (48:55) beim neuen Zweiten MJC Trier sind die Chancen drastisch gefallen. Das Gute an der Niederlage war zumindest, dass der TuS im Falle einer Punktgleichheit mit MJC den direkten Vergleich gewonnen hätte, da das Hinspiel mit 88:64 an Treis-Karden ging.