Plus Trier

Trier ist im Rheinland-Pfalz-Derby zu stark: Koblenz Guardians können die Gladiators nur kurz ärgern

i Kurze Absprache bei den Guardians: In Trier boten die Koblenzer eine solide Leistung, konnten eines der Top-Teams der Liga aber nicht ernsthaft in Gefahr bringen. Foto: Wolfgang Heil

Anfangs gut mitgespielt, aber letztlich chancenlos: Die EPG Koblenz Guardians mussten sich im dritten Saisonspiel der 2. Basketball Bundesliga Pro A vor 4140 Zuschauern bei den Trier Gladiators mit 62:80 (29:38) geschlagen geben – jener Mannschaft, die in der vergangenen Spielzeit das Top-Team der Hauptrunde war und auch in der laufenden Runde zu den Favoriten auf den Aufstieg in die BBL zählt.