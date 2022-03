In Spiel eins nach dem Abbruch der Horchheim-Partie (wir berichteten), lieferte der TuS Treis-Karden in der Basketball-Oberliga ein begeisterndes Match vor 100 Zuschauern gegen den TBS Saarbrücken ab. Die Gäste, ihres Zeichens Tabellendritter, hatte das besser Ende beim 76:73 (41:39) für sich. Aber es hätte auch in Richtung des Sechsten von der Mosel kippen können.