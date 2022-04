Die Qualifikation für das Final-Four-Turnier im Basketballverband Rheinland-Pfalz liegt zwar schon lange zurück und datiert aus der Vor-Corona-Saison 2019/2020. Nun kann es aber stattfinden in Bad Bergzabern am Sonntag. Und Oberligist TuS Treis-Karden ist eines von drei Teams, das am Turnier teilnimmt. Die anderen beiden sind die DJK Nieder-Olm und Gastgeber TV Bad Bergzabern, beides Klubs aus der 2. Regionalliga Nord.