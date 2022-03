Nachdem es vergangene Woche nicht mit der englischen Woche geklappt hat beim Oberligisten TuS Treis-Karden durch die Corona-Absage des BBC Horchheim, soll es in dieser Woche nun hinhauen. Am Donnerstag um 20 Uhr treten die Treis-Kardener bei den TVG Baskets Trier an. Die haben im Vergleich zum TuS fünf (!) Spiele weniger absolviert.