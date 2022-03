Treis-Karden

Treis-Karden will im Derby gegen Horchheim einen Heimsieg

Vier Spiele stehen für den Basketball-Oberligisten TuS Treis-Karden bis zum 20. März an, im Rhythmus Donnerstag-Sonntag-Donnerstag-Sonntag geht es zunächst am Donnerstag um 19 Uhr im Derby gegen den BBC Horchheim, dann zum TV Illingen, am 17. März zu den TVG Baskets Troer, bevor schließlich das Rückspiel in Horchheim ansteht.