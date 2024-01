Das Duell der beiden Top-Scorer der Basketball-Oberliga endete zwar unentschieden, die Partie an sich aber verlor der TuS Treis-Karden bei der DJK Nieder-Olm am Ende mit 77:93 (43:52). In der Tabelle bleiben die Gäste damit auf ihren 12 Punkten nach jetzt 15 Spielen sitzen – und damit weiter in akuter Abstiegsgefahr.