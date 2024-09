Plus Lützel

Treis-Karden siegt auch im zweiten Spiel klar: TuS schlägt EPG-Guardians III 95:61

Von Mirko Bernd

Es war nicht so klar wie im ersten Spiel, aber sehr klar war es dennoch: Der TuS Treis-Karden hat seine zweite Partie in der Basketball-Landesliga mit 95:61 (52:33) bei den EPG Guardians Koblenz III in Lützel gewonnen. Die Moselaner führen damit nach dem Oberliga-Abstieg die Tabelle eine Klasse tiefer an. Ebenfalls zwei Siege auf dem Konto haben MJC Trier II und die DJK Andernach.