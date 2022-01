Die TSG Heidesheim kommt nach Treis-Karden. Und damit ein Gegner, den der TuS in der Basketball-Oberliga bislang noch nie geschlagen hat. Ob das am Sonntag anders wird, wird man ab 17.30 Uhr sehen. Allerdings nicht vor Ort in der Treis-Kardener Halle, denn Zuschauer sind nicht erlaubt. Aber die Partie wird zumindest wieder per Livestream übertragen.