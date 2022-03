Treis-Karden nimmt Stellung zum Abbruch gegen Horchheim

Am Samstagabend um 19 Uhr trifft Basketball-Oberligist TuS Treis-Karden in heimischer Halle auf den TBS Saarbrücken. Vordergründig ist es das Duell des Tabellensechsten aus Treis-Karden mit dem Dritten – und zudem ist es das letzte Heimspiel der Moselaner in dieser Saison. Es ist aber auch das erste Spiel nach dem Abbruch der Partie vom Dienstagabend gegen den BBC Horchheim, die wegen einer Äußerung von den Zuschauerrängen nach der Pause nicht mehr fortgeführt wurde. Die Gäste wollten unter dem Eindruck der Äußerung, die sie als rassistisch empfunden haben, nicht weiterspielen – wir berichteten.