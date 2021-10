Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Saison in der Basketball-Oberliga steht für den TuS Treis-Karden am Sonntag ab 17.30 Uhr ein wichtiges Spiel ins Haus – und zwar ins eigene Haus: Die TVG Baskets Trier sind zu Gast in der Treiser Halle, auch sie haben ihre ersten beiden Spiele verloren.