Es war keine einfache Nummer, bis der erste Saisonsieg für den Basketball-Oberligisten TuS Treis-Karden unter Dach und Fach war am vergangenen Sonntag gegen Schlusslicht TVG Baskets Trier. Aber am Ende hatte der TuS gewonnen und will mit diesem Erfolg im Rücken am Samstag um 19 Uhr auch bei der TSG Heidesheim versuchen, etwas Zählbares zu holen. Das dürfte allerdings weitaus schwerer werden als gegen Trier.