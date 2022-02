Einen Vorteil hat Basketball-Oberligist TuS Treis-Karden definitiv, wenn er am Sonntag um 16 Uhr bei der SG TuS Ensdorf antritt: Er ist besser im Rhythmus als seine Gastgeber, die ihr letztes Spiel in der Woche vor Weihnachten 2021 absolviert haben und im neuen Jahr noch gar nicht an der Reihe waren.