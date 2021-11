Treis-Karden in Andernach mit Mister X?

Für den Basketball-Oberligisten TuS Treis-Karden geht es am Sonntag um 18 Uhr zur DJK Andernach. Man kennt sich aus gemeinsamen Landesliga-Zeiten, die Andernacher stiegen in der Saison nach Treis-Karden auf. Beide Mannschaften haben bislang eine identische Bilanz mit zwei Siegen und drei Niederlagen aufzuweisen. Ob der zweite Saisonsieg am vergangenen Sonntag daheim gegen Ensdorf den Moselanern Auftrieb gegeben hat, muss man abwarten, denn Andernach ist sicherlich ein anderes Kaliber als die Gäste aus dem Saarland.