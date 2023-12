Zu Beginn der Saison in der Basketball-Oberliga wäre der TuS Treis-Karden in einem Heimspiel Favorit gegen die EPG Baskets Koblenz II gewesen. Die Situation nun, nach neun Spielen, ist aber eine andere. Die Gäste haben längst die Kurve bekommen nach vier Niederlagen zum Beginn und sind am Sonntag (17.30 Uhr) aus verschiedenen Gründen im Duell des Drittletzten gegen den Sechsten favorisiert.