Quo vadis, TuS Treis-Karden? Diese Frage hatte Trainer Paul Klär nach der deftigen 48:82-Niederlage des Basketball-Oberligisten TuS Treis-Karden in Heidesheim am 9. Oktober gestellt. Es war die dritte Niederlage im vierten Spiel, danach hatte der TuS frei, um an der Antwort auf Klärs Eingangsfrage zu arbeiten. Am Sonntag ab 17.30 Uhr werden die Zuschauer in der Treiser Halle sehen können, ob der TuS einen Schritt weiter ist. Gegner ist der SG TuS Ensdorf.