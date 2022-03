Treis-Karden

Treis-Karden: Ein Sieg gegen „Kibo“ ist Pflicht

Paul Klär, Trainer des Basketball-Oberligisten TuS Treis-Karden, redet vor dem Heimspiel des Tabellensiebten am Sonntag um 17.30 Uhr gegen Schlusslicht TV Kirchheimbolanden nicht um den heißen Brei herum: „Da gibt es gar keine Diskussionen, wir wollen und müssen das Spiel gewinnen.“ Die Gegner aus der Pfalz haben aus 17 Spielen erst 4 Punkte geholt, am Sonntagabend soll nach 18 Spielen noch die gleiche Ausbeute auf der Habenseite stehen. Der TuS will seinen achten Sieg sowie die Punkte 15 und 16.