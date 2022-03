„Alles gut.“ Das waren die zwei Worte, die Paul Klär, Trainer des Basketball-Oberligisten TuS Treis-Karden am häufigsten benutzte nach dem 70:56 (32:32)-Auswärtssieg seines Teams im Rheinland-Derby beim BBC Horchheim. Am morgigen Dienstag stehen sich beide wieder gegenüber, um 19.30 Uhr beim Nachholspiel in Treis-Karden.