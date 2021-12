Treis-Karden

Treis spielt nicht gegen Horchheim

Bei den Basketballern hat sich der Spielausschuss des Verbandes Rheinland-Pfalz (BVRP) unter Einbeziehung der Kollegen aus dem saarländischen Verband dazu entschieden, dass in der Oberliga und der Landesliga der Spielbetrieb aufrecht erhalten werden soll. Ab Bezirksliga runter bis in den Jugendbereich wird die Saison unterbrochen. Oberligist TuS Treis-Karden wird dennoch nicht spielen, den die Partie am Sonntag daheim gegen den BBC Horchheim wurde wegen eines Corona-Verdachtfalls bei den Gästen vorsorglich und in Abstimmung zwischen beiden Mannschaften abgesagt.