Plus Koblenz Trainer van den Berg trifft auf Ex-Klub – Guardians Koblenz vor besonderer Partie in Trier Von Lutz Klattenberg i Guardians-Trainer Marco van den Berg stimmt die Koblenzer Basketballer ein: Am Sonntag geht's gegen seinen Ex-Klub Trier. Foto: Wolfgang Heil Es ist das Spiel, dem die Basketball-Fans in der Region wohl am meisten entgegenfiebern. Die EPG Guardians Koblenz reisen am Sonntag (Beginn der Partie: 17 Uhr) die Mosel hinauf zum Rheinland-Pfalz-Duell mit den Gladiators Trier. Lesezeit: 3 Minuten

Am Freitagmorgen waren noch knapp 500 Tickets für das Duell in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A verfügbar – am späten Sonntagnachmittag dürfte wohl kaum ein Platz in der Arena in Trier frei bleiben. Rund 5000 Zuschauer werden wieder erwartet, wie schon im Januar dieses Jahres, beim ersten Aufeinandertreffen der Vereine in ...