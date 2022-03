Die Hauptrunde der 2. Basketball-Bundesliga Pro B neigt sich dem Ende entgegen. Am heutigen Samstagabend (19.30 Uhr) empfangen die EPG Baskets Koblenz die Rheinland-Pfalz-Rivalen Baskets Speyer in der Oberwerther CGM Arena. In zwei Wochen starten dann in der dritthöchsten deutschen Spielklasse die Play-off-Runde um den Aufstieg in die Pro A mit 16 Teams, jeweils die besten acht aus Nord- und Südstaffel.