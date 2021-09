Steht der Frauen-Basketball in Linz vor der Wiederauferstehung? Sechs Jahre nach seinem freiwilligen Ausstieg als Trainer der BBC-Basketballerinnen hat sich Thomas Modrack zurückgemeldet und stellt wieder ein Frauenteam auf die Beine. An diesem Wochenende beginnt die Saison in der Landesliga für die Linzerinnen mit einem Auswärtsspiel beim TuS Mosella Schweich (Samstag ab 16.30 Uhr).