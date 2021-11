Theis und Inci steigen wieder ein

Der Einstieg in die Landesliga verlief für die Basketballer des VfL Bad Kreuznach nicht wie erhofft. Nach sieben Partien steht der Aufsteiger am Tabellenende, und den einzigen Sieg, der bisher auf dem Konto verbucht wurde, bekam er am grünen Tisch zugesprochen. Ihre Zuversicht haben die VfLer deswegen aber noch nicht verloren. Sie sind guten Mutes, dass sie am heutigen Samstag den Schalter umlegen können, wenn um 18 Uhr die SG Ludwigshafen/Frankenthal in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule aufläuft.