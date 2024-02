Den beiden Landesligateams des VfL Bad Kreuznach stehen nicht nur Heimspiele bevor, sie bekommen es in der MaLuKi-Halle auch jeweils mit den Landesliga-Schlusslichtern zu tun. Die VfL-Basketballerinnen sind am Samstag um 16 Uhr gegen die DJK Nieder-Olm II am Zug, um 20 Uhr treffen die VfL-Männer auf den BBV Landau.